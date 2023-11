Habituellement organisée en décembre, la date du rendez-vous a été avancée cette année. Mais pour autant, le concept reste inchangé, avec au programme, une course de 10km le long des quais de Loire à Orléans. Les participants traverseront également les trois grands ponts de la ville : le pont de l’Europe, le pont Georges V (Royal) et le pont Thinat.

Un rendez-vous qui est devenu un incontournable pour les coureurs de l’agglomération. Mais quand on demande à l’organisateur, pourquoi les Orléanais sont aussi attachés à cette course, Bertrand Neuilly avoue ne pas avoir la réponse parfaite. « Peut-être que le parcours plait bien… Le fait de courir de nuit, avec les lumières, de passer sur le pont Royal, le pont de l’Europe… longer les quais, ça doit bien plaire. Et le fait que ce soit un 10 km. Ce n’est pas trop long, ce n’est pas trop court ».

3500 dossards

L’une des raisons du succès s’explique en effet probablement par le parcours, en cœur de ville, plutôt accessible et sans difficulté majeure. « C’est une course qui se veut ouverte à tous. On s’occupe des gens qui viennent pour la première fois participer à cette course. Par exemple, on n’a pas de meneur d’allure pour des allures rapides. On a des meneurs d’allures pour des allures moyennes voire lentes ».

Plus de 3000 participants sont attendus, sachant qu’une jauge de 3500 participants a été fixée. Habituellement, 70 % des coureurs sont de l’agglomération orléanaise, mais on a aussi des gens qui viennent de Paris, hors du département. À noter qu’il est possible de s’inscrire jusqu’au jour de la course, si des dossards sont encore disponibles.

Des animations sont également à prévoir sur le parcours. Et des courses enfants 1 et 2km est également organisée en amont, ce mercredi 22 novembre, sur l’île Charlemagne. Infos et réservations sur PROTIMING.