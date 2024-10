Ce documentaire s’intitule donc « Vitaa, je m’appelle Charlotte » ; un titre très évocateur mais qui fait évidemment référence à son dernier album, « Charlotte ». C’est un projet qui devrait ravir les fans, puisque Vitaa annonce un documentaire « intime ». « Plus les années passent, plus j'ai envie de tout dire, de tout montrer. Je n'ai jamais été aussi prête à le faire », déclarait-elle récemment à nos confrères de Purecharts.

Pour ce film, Vitaa s’est entouré du réalisateur Matthieu Valluet, aux manettes de la célèbre émission « L’Agence » sur TMC. Il a suivi l’artiste dans son quotidien pendant deux ans, et reviendra notamment sur les moments clés de la carrière de la chanteuse. Entre images du quotidien, et confessions, vous découvrirez l’artiste telle que vous ne l’avez jamais vue. Des témoignages de Tony Parker, Gims, Amel Bent ou encore Carla Bruni seront également à découvrir.

Les femmes dans l’industrie

Le descriptif du documentaire par TMC annonce également que Vitaa évoquera « les défis des femmes dans l’industrie » ; un sujet qui mine de rien, en 2024, est encore tabou.

Après ses débuts en 2006 avec Diam’s dans « Confessions nocturnes », Vitaa a enchainé les succès avec son album « À fleur de toi » sorti en 2007, et notamment le titre « Ma sœur », puis en 2013 avec Gims, et le titre « Game Over ». En 2019, elle revient sur le devant la scène en duo cette fois-ci avec Slimane, et l’album « VersuS »… jackpot !

Une telle longévité et carrière dans le monde de la musique, et qui plus est, de l’urbain, ce n’est pas donné à tout le monde. Dans la bande annonce du documentaire, Vitaa explique d’ailleurs avoir dû se battre pour s’imposer. "J’aurais jamais cru vivre cette vie-là et pour rester dans le game c’est un combat permanent (…) C’est une blanche qui fait du R&B, quelle radio va la diffuser ? Elle pleure tout le temps ».