La Fête des librairies indépendantes se célèbre aussi à Bourges

Le samedi 15 avril aura lieu la 25ème Fête des librairies indépendantes. Un rendez-vous qui a lieu partout en France, mais aussi en Belgique et en Suisse, et auquel participe chaque année Librairix, à Bourges.

Le temps d’une journée, ces commerces de proximité sont mis à l’honneur. Et les clients, de leurs côtés, se verront offrir un livre et une rose. « À cette occasion, il y a un livre qui est édité exprès par l’association Verbes qui gère l’évènement, nous explique Denis Moreau, gérant de Librairix. Cette année ils ont fait appel à 25 écrivains et musiciens différents (…) C’est un texte et une illustration et la thématique cette année ce sont les oiseaux et la littérature ».

La Fête des librairies indépendantes vise donc à mettre en lumières ces commerçants, et à diffuser un message simple : « les librairies indépendantes existent toujours ». « L’avantage chez nous c’est l’accueil, c’est le conseil (…) Surtout, on est là pour parler de notre métier et de nos coups de cœur, et c’est incomparable par rapport à un site en ligne ou une grande surface culturelle ».

