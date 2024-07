La FFF porte plainte contre les joueurs argentins et leurs chants racistes

Le communiqué de la FFF (Fédération française de football) est sans appel : "Face à la gravité de ces propos choquants, contraires aux valeurs du sport et des droits humains, le président de la FFF a décidé d’interpeller directement son homologue argentin et la FIFA [Fédération international de football association, NDR] et de déposer une plainte en justice pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire ».

Dans le collimateur : le milieu Enzo Fernandez qui chante ouvertement des paroles racistes à l’encontre, notamment, de Kylian Mbappé. Le joueur argentin fait état des origines africaines de la star française (désormais au Real Madrid).