38 % des personnes de 18 à 75 ans ont déjà utilisé des cigarettes électroniques une fois dans leurs vies. C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée par l’observatoire français des drogues et des substances addictives (OFDT).

Bien que ces personnes fument pour diverses raisons, elles sont unanimes sur le fait d’ignorer le caractère légal de l’utilisation d’un tel produit. Découvrez ici la législation européenne sur la cigarette électronique en Europe.

Le TPD : document de référence sur la législation de la cigarette électronique en Europe

La Directive sur les Produits du Tabac (Tobacco productive directive) est le texte de loi qui encadre la fabrication, la commercialisation et la présentation de produits tabagiques sur le continent européen. Dans l’absolu, il n’empêche pas d’utiliser ou de faire un comparatif des cigarettes électroniques et de e-liquides pour en consommer. Toutefois, il détermine clairement le cadre légal d’utilisation de ce produit.

Selon ce texte (entrée en vigueur en mai 2016), l’utilisation des cigarettes électroniques et produits connexes est légale à partir du moment où ils respectent la règlementation en vigueur.

Dans les faits, les flacons d’e-liquides, indispensables à l’utilisation des cigarettes électroniques, doivent avoir une contenance maximale de 10 ml. Aussi, la TPD stipule que la concentration maximale de cette substance doit être de 20 mg/ml. De même, la dénomination du produit ne doit plus contenir le mot « tabac » ou ses dérivés.

Cette règlementation stipule également que les laboratoires et les commerçants ont obligation de déclarer la liste des ingrédients ainsi que les émissions résultant de l’utilisation des produits. En plus de fournir une notice présentant les informations de base, ils doivent mentionner sur les flacons que la nicotine crée une dépendance et qu’elle n’est pas recommandée aux non-fumeurs.

En conséquence, l’utilisation d’un flacon d’e-liquide qui ne présente pas ces différentes informations est illégale sur tout le continent européen.