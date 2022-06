"Hunger Games" : Rachel Zegler sera l'héroïne du prochain préquel

Le studio Lionsgate a annoncé mardi 31 mai, que l’actrice américaine d’origine colombienne et polonaise, jouera Lucy Gray Baird dans le préquel (film dont l’action se déroule avant celle du film d’origine) Hunger Games: La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents.

«Rachel est tout à fait convaincante; tout comme Lucy Gray, sa voix et son charisme dominent la scène tandis que sa force intérieure et son humanité transforment ceux qui l'entourent », a déclaré la productrice Nina Jacobson dans un communiqué.

Un chapitre adapté d’un roman préquel

Le scénario de ce nouvel opus prend place 64 ans avant les aventures de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), héroïne de la première trilogie Hunger Games.

Suzanne Collins, dont les livres ont été adaptés dans la franchise à succès, avait publié en 2020, un roman qui sert de base à The Ballad of Songbirds and Snakes.

Le film est annoncé au cinéma pour le dernier trimestre 2023.