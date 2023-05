La meilleure boulangerie de France sera-t-elle en Centre-Val de Loire ?

C’est un peu par hasard que Didier et son équipe se sont retrouvés à participer à l’émission. La boulangerie de Joué-les-Tours a été repérée sur internet par la production, grâce aux notes décernées sur Google et sa page Facebook ! Enchanté par ce nouveau challenge, Didier Gourreau s’est facilement pris au jeu.

Le tournage s’est déroulé sur deux jours, en juillet. Une expérience intense dont le boulanger-pâtissier se souviendra longtemps ! « C’est une équipe qui nous ait dédiée pour la journée. Et après, il y a la grosse écurie qui arrive, qui est là deux heures, où il y a Bruno Cormerais avec la cheffe pâtissière (…) Après la grosse écurie s’en va, et la petite équipe du matin, le journaliste avec le caméraman, sont là pour filmer le défi ». Une deuxième journée de tournage est ensuite organisée le samedi suivant, pour filmer le verdict sur les défis, et le verdict final.

Didier se remémore cette journée avec beaucoup d’enthousiasme, qu’il partage avec son équipe. « On a une petite boulangerie-pâtisserie de quartier, on essaye de bien faire notre travail, et apparemment ça a l’air d’être le cas. Mais on ne pensait pas effectivement pouvoir être sélectionné sur ce type d’émission ».

Métier en crise

Une visibilité que l’établissement accueille également les bras ouverts, alors que la profession subit de plein fouet l’inflation. Didier Gourreau, épargné jusqu’ici, a reçu son renouvellement de contrat énergétique, avec les nouveaux tarifs. Et le verdict est sans appel. « Je viens de recevoir ma proposition d’EDF qui est multipliée par trois ! C’est une grosse réelle problématique pour la profession. Il y a quelques boulangeries qui ont commencé à fermer en Indre-et-Loire. En général, celles qui commencent à fermer, ce sont celles qui avaient d’autres problèmes. Je vois des entreprises qui sont plus en ruralité, donc qui ont moins de clients par jour. Ça risque de les asphyxier. Par exemple, le Cher est très touché par ça ».

« La meilleure boulangerie de France » en Centre-Val de Loire est diffusée toute cette semaine, sur M6, du lundi au vendredi, à partir de 18h35. La visite de la boulangerie-pâtisserie Gourreau est à découvrir ce vendredi 5 mai !