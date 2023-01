La meilleure galette aux amandes de France est en Indre-et-Loire !

La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française organisait pour la première fois en décembre dernier, le concours de la meilleure galette aux amandes. 20 candidats étaient en lice, venus de la France entière. Et c’est finalement l’artisan boulanger Hervé Bodet, qui officie Aux délices de Pierre à Château-Renault, qui a remporté le précieux prix. Une distinction qui a surpris l’heureux élu. « C’était une grosse surprise (…) après tout le monde a mis son petit grain de passion dans la galette et la frangine. Nous, on a mis beaucoup de passion, beaucoup de cœur, et un petit peu de rhum ! ».