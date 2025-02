La minute conso : les ventes des produits frais en baisse

Lasagnes surgelées, cordon bleus industriels… autant de produits que les plus de 60 ans ne connaissent pas, ou peu. Parce que selon une récente étude Kantar, la moitié des dépenses totales des produits frais traditionnels, c’est-à-dire la viande, le poisson, fromage à la découpe, fruits et légumes, sont réalisées par les consommateurs de plus de 60 ans.

Pourquoi ? Parce qu’ils connaissent ces aliments depuis l’enfance et surtout, ils savent les préparer. Mais aussi, parce qu’ils ont plus de temps pour les préparer, et un pouvoir d’achat plus élevé. Car en 2024, la vente de ces produits frais a baissé d’1,5% en moyenne, frappée de plein fouet par l’inflation.

Toujours selon cette étude Kantar, cette tendance à la baisse dure depuis au moins 5 ans, et s’expliquerait par cette période « post-covid », où les ménages les plus aisés se sont remis à sortir et à profiter des restaurants fermés pendant la pandémie. Enfin avec le télétravail, les Français ont dû préparer plus de repas qu’avant, mais dans l’optique de gagner du temps, ce qui a fait la part belle aux plats tout prêts, ou aux recettes simples.