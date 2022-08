La Nièvre en quête d'un nouveau modèle touristique

Un classement plutôt flatteur pour le département, même si en réalité, il s’agit surtout de la plus forte progression en matière de séjours dans des demeures historiques.

Car oui, comme beaucoup d’autres départements très « natures », la Nièvre (et plus globalement la Bourgogne) est de plus en plus prisée par les voyageurs. Une tendance « post covid » qui semble s’inscrire dans la durée, ce qui n’est pas pour déplaire aux professionnels du tourisme.

Seulement voilà, cet engouement n’était pas vraiment prévu. Comme nous l’explique Cédric Mignon, Président de l’Association Châteaux et Paysages Nivernais, jusqu’ici l’accueil des touristes dans des demeures historiques était fait dans une approche très « tranquille », presque amateur. Un accueil très authentique, mais qui ne permettra peut-être pas, à termes, de répondre à la demande.