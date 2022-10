La Nuit des châteaux en Centre-Val de Loire : demandez le programme !

La 4ème édition de la Nuit des Châteaux a lieu ce samedi, partout en France, et notamment dans notre région. Un rendez-vous qui vise à récolter de l’argent pour l’entretien et la restauration des châteaux. Une vingtaine participe à l’opération en Centre-Val de Loire, et parmi eux, le château de Chémery, en Loir-et-Cher, avec une détective party.