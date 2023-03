La Paulée des vins de Loire fête ses 40 ans

Depuis 40 ans, l’évènement s’est imposé comme un incontournable pour les vignerons et viticulteurs de la région Centre-Val de Loire. Retour en 1983, où le traiteur et passionné de vin Georges Jallerat et l’œnologue Jacques Puisais décident de mettre en place un rendez-vous pour se faire rencontrer les viticulteurs et les restaurateurs.

Objectif : tirer les vins de Loire vers le haut, comme nous l’explique Bertrand Jallerat, fils du fondateur de la Paulée des vins. « Il y a deux grandes régions à l’époque, en France, c’est la Bourgogne et Bordeaux. Et l’idée c’est vraiment de dire que la Loire est une région qui commence à bouger, qui commence à faire des efforts ».