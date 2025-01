« La Petite maison dans la prairie » va faire son retour sur Netflix !

C’est l’une des familles les plus célèbres du petit écran : la famille Ingalls va faire son retour à l’occasion d’une nouvelle adaptation de la série culte La Petite maison dans la prairie. Celle-ci a été commandée par Netflix, plus de 40 ans après l’arrêt de la série originale. Selon le synopsis dévoilé par la plateforme de streaming, l’histoire rassemblera « drame familial, récit épique de survie et histoire de l’Ouest Américain ».