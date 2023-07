La Poste : nouvelle hausse du prix moyen du timbre au 1er janvier 2024

Mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie. La Poste a annoncé ce jeudi 27 juillet que le prix moyen des timbres allait augmenter au 1er janvier 2024. Une augmentation en moyenne de 8,3% mais qui atteindra les 11,20% pour le timbre vert dont, selon La Poste, le tarif était "inchangé depuis deux ans." Son prix passera donc de 1,16 à 1,29 euros.

Une augmentation décidée par La Poste suite à "un contexte d'inflation et de baisse de volume de courrier." Ces augmentations ont pour but de permettre au groupe de "s'assurer de la pérennité du service universel postal" qui garantit une distribution six jours sur sept du courrier. Mais aussi des tarifs abordables pour les envois les plus courants.