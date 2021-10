La Poste recrute des jeunes en Pays de la Loire

Le recrutement est réalisé dans le cadre du dispositif « 1 jeune 1 solution », et cible les moins de 26 ans. Les contrats proposés, CDD ou CDI, sont à pourvoir pour une durée minimum de 6 mois.

Les missions proposées sont alors variées : préparation et distribution du courrier ou de plis publicitaires, agent de production, chauffeur-livreur ou encore manutentionnaire. Les candidats doivent avoir le permis B, savoir lire et écrire, et avoir « le sens de l’orientation, autonomie, la faculté d’adaptation et de mémorisation, des qualités relationnelles, le sens du service et la recherche de la satisfaction clients ». L’esprit d’équipe et d’entraide sera également un plus.

Des postes sont à pourvoir notamment à la Ferté, la Flèche, Le Mans, Angers, Cholet, Saumur, Segré ou encore Trélazé.