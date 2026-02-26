La puissance de nos croyances et notre vision de la vie

Tous les jeudis, Vibration accueille un expert en bien-être, qui nous prodigue ses bons conseils. Cette semaine, on aborde la question de nos croyances et de notre vision de la vie.

Et vous, comment regardez-vous la vie ? Laure Champétinaud, thérapeute en Intelligence Relationnelle, a évoqué avec nous ce jeudi la puissance de nos croyances, et à quel point notre vision peut avoir une incidence sur notre quotidien. « On peut se créer une vie extraordinaire en commençant par faire évoluer ces croyances », explique Laure.

Pour bien comprendre, il faut distinguer deux types de croyances : Les croyances limitantes : « Je suis toujours en retard, je suis nulle, les autres sont mieux que moi… »

« Je suis toujours en retard, je suis nulle, les autres sont mieux que moi… » Les croyances stimulantes : « Je suis capable, je suis intelligent, j’ai les compétences, je vais réussir ce projet »

En clair, des pensées positives ou négatives, qui ont un impact bien plus important sur notre vie qu’on ne l’imagine. « Si mes croyances sont stimulantes, précise Laure, tout va se mettre en œuvre dans ma vie pour que les situations que je rencontre résonnent avec cette réalité. Inversement si elles sont limitantes ».

Créer une vision

Ces croyances ne sont pas là par hasard. C’est l’héritage « de notre famille, de l’école, de la culture… », précise notre experte.

Pour savoir où aller, il est alors important tout d’abord d’identifier d’où on part, c’est-à-dire, quelles sont les croyances actuelles ? Et quelles seraient les nouvelles croyances que j’aurais envie de vivre ? L’objectif est alors de tendre vers une autre réalité, de se créer une vision positive et stimulante.

« Il faut se mettre en lien tous les jours avec ces nouvelles croyances, la répétition participe au changement, nous conseille Laure. S’imprégner de cet état le plus possible dans mon quotidien. C’est comme un engagement envers soi ! » Cela peut alors passer par l’écoute de podcast, lire des livres sur son objectif, aller voir des conférences… En clair, s’immerger dans la thématique que l’on veut développer.

« Ce qui est important de comprendre c’est que le mental ou la volonté seules ne suffisent pas, insiste Laure. C’est la base mais ça va demander de la répétition, donc de l’engagement, une réinformation auprès de son système nerveux, de la sécurité, et du soutien thérapeutique si on aborde des expériences qui ont créé des traumatismes ».

Des conseils concrets à appliquer