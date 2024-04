Le Nutri-score a eu un effet positif sur les produits ultra-transformés de l’agro-alimentaire. En effet, des économistes américains l'ont affirmé suite à une étude qu’ils ont faite en comparant des produits en France, mais aussi au Royaume-Uni et en Italie.

Résultat, on retrouve, en général, dans ces fameux produits, moins de sel, moins de sucre, et moins d’acides gras saturés. Alors pourquoi ces différences entre ces trois pays ? Parce que le Nutri-score a été mis en place dans l’Hexagone seulement, et ce depuis près de sept ans.

Cela veut dire que les industriels, afin d'avoir une meilleure note sur l’emballage de leurs produits, ont essayé d’améliorer la qualité de leurs différentes recettes.

Petit rappel toutefois : le Nutri-Score n’est pas obligatoire, mais quand on sait que plus d’un Français sur deux a changé ses habitudes alimentaires grâce à cet étiquetage, on se dit que les grands groupes ont tout intérêt à se servir du Nutri-Score s’ils ne veulent pas que l’on boude leurs produits.