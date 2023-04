Ils sont un peu plus de 5 000 à s’être abonnés à la page Instagram @BBQ_Loisir. Derrière, se cache Thomas Bouchenez. Cet Icaunais de 38 ans voue une passion au barbecue. « J’ai toujours été attiré par le barbecue, la première chose que j’ai faite quand j’ai eu une petite maison et un terrain c’est d’en acheter un », confesse-t-il.

Au départ, il cuisine des choses simples, faciles à griller. Puis les années passant, il se « professionnalise ». « J’ai regardé des tutos, comment faisaient les Américains qui sont plus en avance que nous et maintenant je laisse aller ma créativité ». Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à lui faire des retours ou à lui demander des conseils. « C’est super fun, ça me permet de partager ma passion », dit Thomas Bouchenez. Le mot passion n’est pas galvaudé. Il estime faire 150 barbecues chaque année. « Parfois j’en fais deux par jour !», s’amuse-t-il.

De la viande mais aussi des tartes

S’il poste régulièrement des photos et des vidéos de viande – qui lui coûte très cher, en train de cuire, Thomas Bouchenez ne se donne pas de limite. « Je fais aussi des entrées chaudes, des fruits, des légumes », énumère-t-il. Et même des tartes ! Selon lui, ce n’est pas difficile. Il faut un barbecue avec un couvercle et ne pas placer la tarte directement au-dessus des braises. Ensuite, « par inertie la chaleur rebondit sur le dôme et revient sur les aliments comme un four à chaleur tournante », détaille-t-il. On peut donc tout faire au barbecue. « C’est comme une poêle, une plancha, un fumoir, on peut presque se passer de matériel de cuisson intérieur ».

On en a profité pour demander à Thomas Bouchenez comment bien choisir un barbecue. Tout dépend de l’utilisation. « Pour griller quelques saucisses, brochettes, une grille au-dessus d’un foyer suffit. Pour une cuisson un peu plus longue, il faut un barbecue avec un couvercle ». Il insiste aussi sur l’importance du combustible. Bois, charbon pour les puristes, gaz ou pellets pour plus de simplicité.