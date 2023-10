La saison touristique n’est pas finie en Anjou

La saison touristique se poursuit en Anjou avec la première édition ces samedi 7 et dimanche 8 octobre prochains d’Anjou’r & Nuit. Dans le vignoble du Maine-et-Loire, 27 activités autour des cinq sens réparties sur une douzaine de communes vont avoir lieu.

Trails, concert et animations

Pour l’occasion, deux villages seront particulièrement animés : Bellevigne-en-Layon et Blaison-Saint-Sulpice avec des trails, des randonnées pédestres ou à vélo, des balades et de nombreuses animations. « Il y aura l’inauguration officielle de l’événement au château de Brissac le samedi matin. Puis l’après-midi, des randonnées gourmandes, patrimoniales, et l’ouverture du village de Bellevigne avec le départ du trail semi-nocturne et la présence de 400 participants », précise Aurélien Debomy, directeur de l’Office de Tourisme Anjou Vignoble Village.

Les sportifs partiront sur un sentier animé de nuit sur 12 kilomètres. Et, à partir de 21h, un grand concert à Bellevigne viendra clôturer la soirée. Enfin dimanche, dès 9h30 à Blaison-Saint-Sulpice auront lieu le départ de l’autre grand trail du week-end et d’autres animations. L’événement se veut « familial, sportif, mais c’est aussi pour les accompagnants des sportifs avec pas mal d’animations autour. L’idée est de réunir les familles le temps d’un week-end », ajoute Aurélien Debomy.

Cette première édition s’inscrit dans le cadre d’une commande politique, affirme le directeur de l’Office de Tourisme Anjou Vignoble Village, qui veut « étendre la saison touristique et faire découvrir la région jusqu’à fin octobre pour passer de bons moments dans la région. Car il se passe des choses dans le vignoble angevin à l’automne. »

Au total, une trentaine de partenaires ont participé à l’événement, qu’ils s’agissent de domaines viticoles, de fédérations ou de clubs sportifs, d’associations ou même d’entreprises locales.