Qu'on ne s'y trompe pas : la technique de la shrinkflation est légale et ne cherche pas forcément à piéger les consommateurs. Elle permet, entre autres, de ne pas franchir une certaine limite de prix symbolique.

D’après des informations recueillies par BFM Business, le gouvernement souhaite combattre la shrinkflation en informant davantage les consommateurs. Comment ? En obligeant les supermarchés à bien mentionner sur la référence qu’ils proposent s’il y a eu, ou non, des baisses de quantité.

On pourrait par exemple voir marquer, de façon très claire et lisible sur l’étiquette ou l’emballage la phrase suivante : "pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix a augmenté de tel pourcent."

Cependant, la mesure est actuellement loin d'être effective. Le projet a été soumis à la Commission européenne, et si ce dernier est validé, Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, a assuré qu’il pourrait voir le jour d’ici le mois de mars prochain.