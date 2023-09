On entend beaucoup parler en ce moment de la shrinkflation. Cette technique - qui consiste à baisser la quantité d’un produit en augmentant parfois son prix - est dans le viseur, entre autres, de la Première ministre.

Elisabeth Borne a récemment assuré qu’elle comptait prochainement interdire cette pratique. Comment ? En imposant aux marques - quand le cas est avéré - de signaler un changement de quantité dans leurs produits sur les étiquettes.

Les propos ont été confirmés par le ministre de l’Économie lui-même qui qualifie la shrinkflation "d’arnaque". Bruno Le Maire veut même passer par un texte législatif pour obliger les industriels à informer clairement le consommateur, et voudrait que les choses bougent d’ici début 2024.

Pourtant, il faut savoir que les fabricants sont déjà obligés d’indiquer la quantité de leurs produits sur les étiquettes et de bien le souligner si le grammage a changé. Mais, visiblement, tout le monde ne le fait pas encore. Et pour l’heure, on ne sait pas comment le gouvernement va pouvoir vérifier si les industriels respectent bien les règles.