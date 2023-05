Des trains moins chers mais plus lents, c’est le pari fait par la SNCF avec le lancement l’an dernier de l’offre « OUIGO Train Classique ». Concrètement, il s’agit d’anciennes rames Corail de TER relookées pour desservir deux axes : Paris-Lyon et Paris-Nantes.

Une offre qui semble avoir trouvé son public puisqu’en un an, plus d’1,3 million de voyageurs ont été séduits. Et pour fêter cet anniversaire, la SNCF a décidé de mettre en vente 10 000 billets au prix d’un euro.

La vente va démarrer mardi 23 mai à 7h et un conseil, ne tardez pas ce jour-là à vous connecter car les billets risquent de partir très vite.

5h pour faire Paris-Lyon

Si vous ne connaissez pas encore l’offre « OUIGO Train Classique », je vous le disais en préambule, il s’agit de trains moins chers mais plus lents. En pratique, il faut compter 5h02 pour faire un trajet entre Paris et Lyon contre à peine 2 heures en TGV.

L’axe Paris-Lyon dessert au passage les gares de Melun, Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon et Lyon. Et l’axe Paris-Nantes passe par Chartres, Le Mans, Angers, Les Aubrais, Blois, Saint-Pierre-des-Corps, Saumur et Nantes.

La SNCF réfléchirait d’ores et déjà à ouvrir de nouveaux axes pour son offre « OUIGO Train Classique », mais en l’état, il n’y a pas assez de rames non utilisées de TER pour élargir l’offre. En prime, l’expérimentation a été conçue pour durer deux ans. Il ne devrait donc pas y avoir de nouvelles annonces avant 2024.