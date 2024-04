La Tanière : « les années à venir sont assurées »

Près de Chartres, le zoo-refuge La Tanière veille depuis quelques années maintenant sur des animaux sauvés des laboratoires, saisis par les douanes, ou issus de cirques. Des animaux toujours plus nombreux à arriver au refuge, ce qui a contraint les dirigeants il y a un an à lancer un appel aux dons pour faire face à des difficultés financières.

Cet appel a eu des répercussions inattendues. La vidéo relayée sur les réseaux sociaux a été vue plus de 24 millions de fois, inimaginable pour les fondateurs de La Tanière ! « On a pu régler notre problème financier grâce à l’appel au don puisqu’on a récupéré les 2,5 millions d’euros dont on avait besoin, nous explique Patrick Violas. Il n’y a plus de risque immédiat pour la Tanière, mais elle a toujours besoin d’argent pour soigner les nouveaux animaux qui arrivent ».

Le refuge sur des testaments

Même si avant l’appel aux dons le zoo-refuge avait conquis le cœur de nombreux donateurs, la liste s’est allongée. Ce qui permet aujourd’hui à Patrick Violas de positiver sur l’avenir des lieux. « L’avenir de La Tanière est assuré du fait que beaucoup de gens nous ont mis sur leur testament. On a des legs qui arriveront, le plus tard possible je l’espère, mais les années à venir sont assurées ».

Cet engouement, l’ex chef d’entreprise ne saurait réellement l’expliquer. Il estime pour autant que la cause animale devient de plus en plus importante aux yeux des gens. « Il y a eu des phénomènes comme le COVID qui ont fait que beaucoup de gens se sont recentrés sur des causes, et la cause animale a été la grande bénéficiaire ». Une aubaine pour le refuge qui fonctionne à moitié grâce aux entrées publics et la restauration, et l’autre moitié grâce aux dons. « Notre but à terme, si on a suffisamment de dons, c’est que l’entrée de La Tanière soit gratuite pour tout le monde ».

L’argent récolté sert à la fois à payer les salariés de La Tanière, mais aussi à faire des investissements. Face à l’arrivée quotidienne de nouveaux animaux, le refuge doit constamment créer de nouveaux enclos. Dernièrement, loups, gibbons ou lynx ont pris leurs quartiers.

La Tanière est ouverte tous les jours, parfois même jusqu’à 22h. Retrouver le calendrier sur le site du zoo-refuge.