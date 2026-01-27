La tournée de BTS affole les réservations d'hôtels à Paris

Deux dates qui ont affiché complet dès l'ouverture de la billetterie. Pas moins de 700 000 connexions ont été enregistrées pour tenter d'obtenir le précieux sésame, soit cinq fois plus que la capacité d'accueil du Stade de France.

La France ne sera pas en reste puisque BTS sera de passage au Stade de France pour deux dates, les 17 et 18 juillet prochains .

Retour réussi pour BTS. Après quatre ans d'absence, le groupe sud-coréen a annoncé son retour en 2026 avec un nouvel album prévu en mars et, dans la foulée, une tournée mondiale, avec des premières dates en Corée du Sud avant de parcourir le reste du globe.

Un boost pour les hôtels parisiens

Autant dire que ces concerts de BTS seront l’un des grands événements de l’été à Paris. Et les hôtels sont les premiers à ressentir cet engouement. Selon la plateforme de réservation Hotels.com, les requêtes pour trouver un logement à Paris en juillet ont enregistré une hausse de 590 % « par rapport aux dix jours précédant l’annonce » de la tournée de BTS.

Ce sont principalement les fans étrangers qui sont à l’origine de ces recherches. Toujours selon la plateforme, les visiteurs du Royaume-Uni ou encore de la Suède sont à la recherche d’un logement dans la capitale. On observe ainsi une hausse des recherches de +145 % pour les Britanniques — qui pourront aussi voir le groupe à Londres début juillet — et de +535 % pour les Suédois.

Une tournée qui pourrait également avoir d’autres retombées économiques, notamment pour la restauration ou encore pour les sites touristiques.

Dans le journal The Guardian, un professeur de marketing à l’Université Northwestern expliquait que cette tournée de BTS pourrait avoir des retombées économiques supérieures à celles de la dernière tournée de Taylor Swift, avec près de 2 milliards d’euros.