La troisième édition de l’Orléans Tattoo Show se dévoile

400 tatoueurs venus du monde entier – Suède, Vietnam, Corée du Sud, Etats-Unis…, seront présents pendant ces trois jours. Un événement international porté par Arnaud et Christelle Métivier, qui est devenu en quelques années une référence pour les amateurs de tatouage mais pas seulement. « C’est ouvert à tous, l’idée est c’est de venir en profiter en famille, entre amis, même si on n’est pas passionné de tatouages », explique Christelle Métivier.

De nombreuses animations seront proposées aux visiteurs. « On aura par exemple un magicien et mentaliste qui va déambuler dans les allées de la convention, des cosplayeurs qui iront faire des photos avec le public. Il y aura aussi des démonstrations de sabre-laser », énumère Christelle Métivier. Trois concerts seront au programme également : Black Ride (Hard-rock), Swift Guad (Hip-hop) et La Jarry (Rock).

Notez aussi, qu’une vente aux enchères sera organisée. 100 % des fonds récoltés seront reversés à l’association Sea Shepherd, ONG qui lutte pour la conservation des océans.

De nombreux concours

Vendredi 28 février, les visiteurs pourront assister à l’Ink Fighting. Six tatoueurs présélectionnés, vont devoir dessiner et tatouer en six heures. Attention, ils ne pourront pas faire n’importe quoi. Le thème du concours leur sera imposé.

D’autres concours seront à découvrir tout au long de cet Orléans Tattoo Show : tatouages réalistes, petites pièces de couleur, pop culture, traditionnel…

L’an passé, l’événement avait attiré plus de 16 000 spectateurs.

Pour une journée, comptez 15 euros l’entrée, 35 euros pour les trois jours.

Plus d’informations sur le site de l’Orléans Tattoo Show.