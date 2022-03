La ville de Blois lance un appel aux dons pour l’Ukraine

La ville de Blois lance un appel à la solidarité en faveur des Ukrainiens après l’invasion du pays par les troupes russes. La commune appelle les habitants « favorables à l’accueil de ressortissantes et ressortissants » à se faire connaître en remplissant un formulaire sur son site.

La ville lance aussi une collecte. Des couvertures thermiques, sacs de couchages, plaids, matelas et oreillers sont recherchés. Des produits d’hygiène (gels douche, dentifrice et brosses à dents, couches, serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables, protections hygiéniques) sont aussi recherchés. La mairie a aussi besoin de tentes, lits de camp, de produits alimentaires (eau, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes).

Tous les détails sont à retrouver sur Blois.fr