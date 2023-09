La Zarbi’cyclette fête la Voie Verte du Sud Touraine

Elle fête ses 1 an ! Longue de 42 km, la Voie Verte offre un itinéraire de mobilité douce, sécurisé, aux habitants et aux touristes. Reliant Descartes à Tournon-Saint-Pierre, en passant par Preuilly-sur-Claise, elle propose sur son chemin des châteaux, ou des galeries d’artisans.

Les 9 communes traversées par cette voie verte en sont plutôt fières. C’est pour cela qu’elles ont décidé de s’associer, et de célébrer désormais chaque année son existence. « L’idée c’était effectivement de faire une petite fête autour de cette voie verte, précise Isabelle Rebelo, co-présidente de l’association Zarbi’cyclette, la promouvoir pour ceux qui ne la connaitraient pas encore ou pour l’utiliser différemment ».

Concours de déguisement

La journée festive débutera aux aurores. Les participants pourront notamment prendre le départ à pied ou à vélo, aux deux extrémités du parcours ; au nord à La Celle Saint-Avant dès 7h45, et au sud à Tournon-Saint-Pierre à 8h45. Tout au long du parcours, des points « ravitaillement » seront proposés, pour une arrivée à Bossay-sur-Claise. C’est là que se poursuivra la journée autour de food trucks, d’une exposition, d’ateliers cirques ou d’un marché de producteurs et d’artisans d’art.

Les participants sont invités à venir déguisés, et avec un deux-roues customisé. « A l’arrivée, il y a pour ceux qui le souhaitent un petit concours, pour les vélos et les gens à pied, précise la co-présidente de l’association. On s’est rendu compte l’année dernière que les gens avaient vraiment joué le jeu. Il y avait des décorations qui avaient pris un temps fou ».

L’évènement est gratuit, ouvert à tous, petits et grands. Les inscriptions au concours de déguisement se feront sur place.