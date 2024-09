Lady Gaga dévoile The Joker, premier single de son nouvel album "Harlequin" !

Lady Gaga et Joaquin Phoenix à l'affiche de Joker : Folie à deux.

Quelques heures après l’annonce surprise d’un nouvel album, Harlequin, qui doit sortir vendredi 27 septembre, Lady Gaga dévoile ce mercredi 25 septembre un premier extrait de ce dernier opus. Il s’agit de The Joker, une reprise de Shirley Bassey. Dans le clip vidéo, on y voit la chanteuse déambuler au Louvre, jusque devant la Joconde, à qui elle dessine un sourire au rouge à lèvre.

En attendant un nouvel album studio l'an prochain

Cet opus, qui sort quatre ans après la sortie de Chromatica et en attendant un nouvel album studio, proposera au total 13 chansons, essentiellement des reprises, de Louis Armstrong à Franck Sinatra en passant par Sammy Davis et Judy Garland. Quelques chansons inédites figurent également.

Après sa participation à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques fin juillet, Lady Gaga est de retour aussi avec Die with a smile, un duo avec Bruno Mars. Un premier single de son futur album studio devrait quant à lui être dévoilé dès ce mois d’octobre, pour la plus grande des Little Monsters.