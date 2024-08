Lady Gaga ft. Bruno Mars : le duo surprise de l'été !

Lady Gaga et Bruno Mars ont sorti "Die With a Smile"

Les fans avaient commencé à deviner la collaboration à venir après avoir remarqué des signes sur les réseaux sociaux. Lady Gaga et Bruno Mars avaient en effet commencé à se suivre mutuellement sur Instagram, attisant les rumeurs d'une possible collaboration. Dans la nuit, Lady Gaga a finalement confirmé la nouvelle, annonçant la sortie de "Die With a Smile" avec Bruno Mars, tout en teasant son futur album.