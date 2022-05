Lady Gaga publie le tube de "Top Gun : Maverick" (AUDIO)

La chanteuse de Poker Face, Perfect illusion ou Shallow avait révélé dans une interview à NME la semaine dernière qu'elle y travaillait "depuis des années".

"Je le perfectionne, j'essaie de le faire nôtre. Je voulais faire un morceau dans lequel nous partageons à la fois notre profond désir d'être compris et de nous comprendre les uns et les autres – l’envie de nous sentir proches quand nous nous sentons si seuls et celle de célébrer les héros de la vie."

"Hold My Hand" est comme « une lettre d'amour au monde pendant et après une période très difficile », a conclu la pop star.