"Last Christmas" : agacés par la célèbre chanson de Noël, ils lancent une cagnotte pour la faire disparaître

Tandis que Mariah Carey vient de décrocher un nouveau record avec sa légendaire chanson All I want for Christmas is you qui a été écoutée 21,27 millions de fois en une journée sur Spotify, d'autres tubes de Noël ne semblent pas obtenir le même engouement auprès de tout le monde. C'est notamment le cas du titre Last Christmas de Wham !, sorti en 1984. Cet incontournable en période de fêtes est aujourd'hui dans le viseur d'Hannah et Tomas Mazetti, un couple suédois. D'après le quotidien britannique The Mirror, ce tube horripile les deux amoureux.

"Débarrasser le monde de cette chanson"

Lassé de l'entendre en boucle dans les magasins, les marchés et autres endroits à l'approche des fêtes de fin d'année, le couple a lancé une cagnotte afin de réunir l'argent nécessaire pour acheter les droits du tube et l’enlever de toutes les plateformes de streaming pour "débarrasser le monde de cette chanson". Mais pourquoi tant de désamour ? Hannah et Tomas tiennent à clarifier les choses : ils ne détestent pas le groupe formé par George Michael et Andrew Ridgeley, ils ont seulement trop entendu Last Christmas.

En effet, cela remonte à l'époque où la femme travaillait dans un café d’Oxford, il y a 13 ans. Son patron, qui avait fait sa propre playlist de Noël, faisait tourner en boucle le célèbre titre. "Il n’était là que de temps en temps alors il n’a pas apprécié à sa juste valeur l’agonie que le personnel ressentait lorsque 'Last Christmas' était joué pour la 111e fois de la journée", confie la Suédoise.