Le Big Car Show revient sur le circuit Bugatti du Mans pour une deuxième édition !

Une fois encore, le festival va mettre à l’honneur les voitures sous toutes leurs formes autour de nombreux passionnés comme des collectionneurs, des artistes mais aussi des constructeurs.

Mais il faut savoir que de nombreuses autres animations sont aussi prévues. Chef de projet, Maxime Lerbour détaille la programmation qui nous attend : « c’est un évènement qui va permettre de retrouver des véhicules de type youngtimer. Il y aura aussi des espaces geeks et des bornes d’arcade, la présence de cosplayeurs et de stunters. »

Côté musique, il y aura un concert avec Bernard Minet et son groupe Bernard Minet Metal Band qui réinterprétera des génériques de dessins animés en version metal, mais aussi Fatal Bazooka avec Michaël Youn.

Enfin selon Maxime Lerbour, « l’évènement est destiné aux générations X, Y et Z, soit les années 80, 90 et 2000. C’est un festival assez familial, on aura aussi des espaces pour les enfants, un espace garderie, et plein de choses sont organisées pour que la famille puisse passer un bon moment ».

Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques ici.