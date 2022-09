Le Big Tour de Bpifrance fait escale au Mans !

Mais cette année, le Big Tour va même plus loin en axant son événement sur le plein emploi. Un « camion Emploi » proposera un parcours très complet d’informations aux chercheurs d’emplois ou de formations. Patrice Begay, directeur de la communication chez BPI France, nous en dit plus :

En 2021, plus d’un million de créations d’entreprises ont été enregistrées en France. En Pays de la Loire, 3848 entreprises et 4754 créateurs d’entreprises ont été accompagnées l’an dernier par BPI France, en financement, en garantie ou en innovation. « Tout le monde peut entreprendre »… c’est le message que souhaite faire passer le Big Tour.

Le village du Big Tour ouvrira ses portes ce jeudi dès 17h, place des Quinconces, au Mans. Un grand concert débutera à 20h. Le groupe L.E.J sera à découvrir (ou redécouvrir) sur scène.

Des candidats de The Voice seront également chargés de vous faire chanter : Casanova, Terence James, Victoria Adamo, ou encore Flo Malley, Enfin les danseurs Jade Geropp, Angelik Meyer, Yann-Alrick Mortreuil, et Dimitri Boog seront également de la partie, tout comme l’humoriste Yann Guillarme et le DJ Mico C.