"Le Bigdil" de retour sur nos écrans en 2025 !

L’extra-terrestre le plus connu du PAF est de retour ! Bill du "Bigdil" reviendra l’an prochain sur nos écrans, au travers d’un revival du jeu télé éponyme, qui avait fait les beaux jours de TF1 de 1998 à 2004.

20 ans plus tard, Vincent Lagaf’, aujourd’hui âgé de 64 ans, sera lui aussi de retour aux commandes de l’émission qui sera désormais diffusée sur RMC Story. Au programme : toujours des épreuves diverses et variées où les candidats pourront remettre en jeu leurs gains. Mais au niveau du format, fini les émissions quotidiennes et place au prime time "pour plus de temps pour déconner", explique l’animateur.

Autre changement : la disparition des Gafettes, les jeunes femmes qui l’assistaient en plateau. "Je ne sais plus si aujourd'hui il faut forcément avoir des belles filles partout. Le monde a changé, les mentalités ont changé". Véritable succès auprès du public, le jeu rassemblé jusqu'à 7,4 millions de téléspectateurs et plus de 3 millions de téléspectateurs en moyenne pour sa dernière saison.

Le tournage des nouveaux épisodes aura "lieu cet autonome" en public. Ce retour s'inscrit dans une tendance des chaînes à surfer sur la nostalgie, à l'instar de M6, qui a récemment relancé "Le juste prix" et s'apprête à ressusciter "Le maillon faible", deux programmes initialement diffusés sur TF1.