Le cabinet du maire de Saint-Pierre-des-Corps visé par un incendie

Il n’y a pas eu de dégât. Le cabinet médical du maire de Saint Pierre des Corps, Emmanuel François, a été visé par une tentative d’incendie la nuit dernière. Comme il y a quelques mois déjà, des cartons ont été aspergés d’essence et déposés devant. L’élu, rapporte la Nouvelle République, va porter plainte.

Au mois de décembre deux élues de la majorité avaient été visées par des actes malveillants. Le véhicule de Gagna Bougadba, en charge du Logement et des Aînés, avait été calciné. Quelques heures plus tard, la façade de l’adjointe à la Santé et à l’action sociale, Laurence Lefevre, avait été incendié. Une enquête pour dégradations volontaires par incendie commises en raison de la qualité des victimes, dépositaires de l’autorité publique avait été ouverte.