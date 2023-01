Le chanteur Vianney arrête la scène !

« J’ai connu les mois les plus intenses de toute ma vie ; aussi j’ai décidé de ne plus tourner avant quelques années », écrit-il dans un message posté sur son compte Instagram, accompagné d’une photo équivoque où on peut le voir, de dos, saluer la foule lors d’un concert.

Le coach de The Voice rassure ses fans sur son compte Instagram et promet qu’il n’arrêtera pas totalement la musique. Son prochain titre est d’ailleurs prévu pour sorti le 20 janvier !