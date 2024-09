Le circuit des 24h du Mans sacré « Monument préféré des Français » !

Il succède au château de Sedan, dans les Ardennes : le circuit des 24h du Mans est le Monument préféré des Français 2024 ! Le site sarthois, qui représentait les Pays de la Loire, a remporté le concours organisé par l’émission éponyme de France 3 et présentée par Stéphane Bern. Il devance le beffroi de Douai, dans les Hauts-de-France, et le domaine de Trévarez, en Bretagne. La Bourgogne-Franche-Comté, représentée par la saline royale d’Arc-et-Senans, n’est que 8ème. Plus loin, à la 13ème et avant-dernière place, on retrouve le Prieuré Saint-Cosme – Demeure de Ronsard, situé en Indre-et-Loire, pour le Centre-Val de Loire.