Le CO’Met Orléans Open de retour du 22 au 29 septembre

Ce mardi, avait lieu la présentation de la future édition du CO’Met Orléans Open. Le tournoi se tiendra du 22 au 29 septembre. Les qualifications se tiendront le 22 septembre sur le Court central de l'Arena et au club de Saint Cyr en Val US Tennis, et lundi 23 septembre uniquement sur le Court n°1 de Saint Cyr. Cette année encore, dimanche 22 septembre, les spectateurs pourront assister gratuitement à 6 matchs de qualifs à l'Arena.

Parmi les nouveautés de2024, le voyage sera offert sur le réseau TAO en présentant son billet tribune du jour, pour l'aller et le retour. Cette année encore, chaque jour, un Chef différent cuisinera pour les partenaires présents dans le restaurant et les salons. Deux nouveaux Chefs font leur apparition : Jean-Michel Lorain (à la tête de la Côte Saint Jacques, 2 étoiles, dans l'Yonne) le lundi et Kévin Stroh le mercredi (nouveau chef de l'Auberge des Templiers, dans le Loiret).

La billetterie grand public ouvrira ce mercredi 19 juin sur le site du tournoi. Les joueurs participant au tournoi seront connus début septembre. Notez que le 14 septembre, 10h à 18h, une animation d'Urban Tennis sera organisée place du Martroi par le Comité de Tennis du Loiret.

Le vainqueur, qui succèdera au Tchèque Tomas Machac, se verra remettre un tableau par l'artiste orléanaise Anne-Marie Turbat. Il représente le pont de l'Europe au soleil couchant et une balle qui semble avoir été frappé par le tamis de la raquette imagé par les structures du pont.