Le coach de l’US Orléans, Bernard Casoni, accusé de racisme, est suspendu

Bernard Casoni est suspendu de ses fonctions annonce ce mardi l'US Orléans. Un peu plus tôt, la procureur de la Républiquait indiquait l’ouverture d’une enquête préliminaire visant l'entraineur pour provocation à la haine ou à la discrimination raciale et pour injures publiques à caractère raciste.

Selon des médias locaux, le coach de l’US Orléans aurait le 21 septembre dernier dit de ses joueurs « qu’ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins ». Lui se défend contre toute accusation de racisme, invoquant une référence aux postes qu’il a occupés en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Des joueurs et membres du staff s’étaient déjà plaints auparavant du comportement du coach.

L’entrainement d’aujourd’hui se tiendra à huis-clos et sans Bernard Casoni pour le diriger.