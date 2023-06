Le Cocorico Festival de retour à la Ferté-Saint-Aubin !

Bakermat, Étienne de Crécy ou encore Vladimir Cauchemar… Cette année encore, le Cocorico Festival affiche une programmation électro aux petits oignons, qui saura ravir les fans du genre. Mais en réalité, pas besoin d’être un grand spécialiste de ce style musical, pour apprécier les atouts de l’évènement.

Installé dans le parc du château de la Ferté-Saint-Aubin, le festival promet une ambiance « détente », et un spectacle visuel qui vaut le coup d’œil. « L’idée était de revisiter la Fête nationale, sous le thème de l’électro, avec une envie de mettre un design lumières, de la pyrotechnie, un feu d’artifice… », nous explique Agathe Pouillart, co-fondatrice du festival.

Bon vivant

Une formule qui séduit de plus en plus de monde. L’an dernier, le Cocorico enregistrait 13 000 festivaliers.L’objectif cette année est de passer la barre des 15 000. « J’aime à dire que ce n’est pas réservé aux 18-25 ans, précise l’organisatrice. On a de plus en plus un public intergénérationnel, et je trouve ça vraiment chouette. On développe tout pour que ça continue dans ce sens-là ».

Chaque année, les organisateurs mettent un point d’honneur à développer l’expérience visiteur pour tout le monde. L’an dernier, l’espace « bon vivant » a vu le jour, permettant à tous de « se faire une côte de bœuf, en regardant des talents émergeants sur la scène de la rivière (…) Cette année, on continue de développer cet espace et l’espace animations qu’on propose chaque année aux festivaliers ».

Rendez-vous donc les 13, 14 et 15 juillet prochain. La billetterie est d’ores et déjà disponible.