Après le timbre rouge, c’est un autre mythe qui va bientôt disparaitre : le code-barres ! Après plus de 50 ans de bons et loyaux service, l’invention américaine devrait être progressivement remplacée par des QR Code d’ici à 2027.

Mais pourquoi ce choix qui risque d’en faire tiquer plus d’un ? Plusieurs raisons, d’abord le code-barre est composé de 13 chiffres, soient 13 informations. De son côté, le QR Code en contient... 400 ! Le premier donne seulement la référence et le prix du produit, le second offre bien plus de renseignements.

En effet, le QR Code peut renvoyer à un site Internet, une image ou encore une application à télécharger. Un moyen parfait pour les marques de vendre leurs produits de manière plus efficace. Autre avantage : il permet de mieux tracer les produits, en fonctionnant un peu comme une carte d’identité.

Pour le consommateur c’est aussi plus avantageux, puisque grâce au QR Code, il peut avoir accès à l’origine du produit, sa date limite de consommation ou encore sa composition.

Enfin pour les hôtes et les hôtesses de caisse, cela ira plus vite, avec un scan plus rapide qu’un code-barre.

Prêt pour le grand changement ?