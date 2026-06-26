Le concert d'Orelsan à Chambord annulé à cause de la canicule

C'est une mauvaise nouvelle pour les milliers de fans qui avaient prévu de passer leur vendredi soir au pied du château de Chambord. La première journée du festival Chambord Live, dont la tête d'affiche était Orelsan, a été annulée en raison des conditions météorologiques exceptionnelles.

Alors que plusieurs départements sont toujours placés en vigilance rouge canicule, les organisateurs ont préféré ne prendre aucun risque face aux températures annoncées, particulièrement élevées en région Centre-Val de Loire. Une décision prise pour garantir la sécurité du public, des équipes techniques et des artistes.

Cette soirée du 26 juin devait marquer le coup d'envoi de l'édition 2026 de Chambord Live. Orelsan, dont le concert affichait complet depuis plusieurs mois, devait se produire devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs dans le cadre majestueux du domaine de Chambord.

Pour l'heure, les organisateurs n'ont pas encore précisé les modalités de remboursement des billets. Ils devraient communiquer prochainement davantage d'informations aux spectateurs concernés.

Les deux autres soirées du festival, avec Maroon 5 samedi et DJ Snake dimanche, restent quant à elles maintenues à ce stade, mais leur tenue dépendra de l'évolution des conditions météorologiques dans les prochaines heures.