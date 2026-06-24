Le Congrès américain demande le retrait des forces américaines engagées en Iran

Le Sénat américain a adopté une résolution demandant le retrait des forces américaines engagées dans le conflit face à l'Iran.

Le texte a été approuvé par 50 voix contre 48. Pourtant, malgré ce vote, les observateurs s'accordent à dire qu'il restera essentiellement symbolique. À première vue, cela peut sembler paradoxal. Après tout, la Constitution américaine confie au Congrès un rôle central en matière de guerre. Beaucoup en déduisent que les parlementaires peuvent contraindre le président à mettre fin à une intervention militaire. Mais c’est en réalité plus complexe que ça.

Le mécanisme décisif tient à un pouvoir souvent oublié : le veto présidentiel. Car pour imposer juridiquement sa volonté au président, le Congrès ne peut généralement pas se contenter d'adopter une résolution. Il doit faire voter une véritable loi. Or toute loi fédérale doit être soumise au président des États-Unis. Celui-ci peut alors la signer... ou y opposer son veto.

Dans ce second cas, le Congrès ne peut passer outre qu'à une condition : réunir une majorité des deux tiers à la Chambre des représentants et au Sénat. Une barre extrêmement élevée, rarement atteinte sur des sujets aussi clivants que la politique étrangère.

C'est ce mécanisme qui change la compréhension du sujet. Contrairement à une idée répandue, le Congrès ne dispose pas d'un « bouton d'arrêt » lui permettant de mettre fin seul et immédiatement à une opération militaire en cours. Il peut exprimer son opposition, mettre la pression sur l'exécutif, organiser des auditions, voire agir sur le financement des opérations. Mais lorsqu'un président souhaite poursuivre une intervention, il bénéficie d'une marge de manœuvre considérable.

Le vote du Sénat conserve donc une importance politique réelle. Il révèle qu'une partie des élus conteste la stratégie de la Maison-Blanche et souhaite réaffirmer le rôle du Congrès dans les décisions de guerre.

Mais sur le plan juridique, l'obstacle demeure le même : sans majorité suffisante pour surmonter un éventuel veto présidentiel, le Congrès peut protester. Il ne peut pas nécessairement imposer.