Tous les regards étaient braqués vers la rue Montpensier ce vendredi. Après 3 mois de crise politique et sociale, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la réforme des retraites. Les Sages ont validé l'essentiel du texte dont la mesure emblématique et contestée inscrite à l'article 7: le report de l'âge légal à 64 ans. En revanche, six dispositions ont été rejetées comme la création d'un index sénior. Le texte sera promulgué par Emmanuel Macron sous 48 heures.

Les Sages ont dans le même temps rejeté une demande d'un référendum d’initiative partagée (RIP) déposée par la gauche. Une seconde demande, déposée ultérieurement, doit cependant faire l'objet d'une nouvelle décision début mai.

Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron invitait "quelle que soit la décision du Conseil", les syndicats à une rencontre mardi. Ces derniers, qui ont présenté jusqu'ici un front uni contre cette réforme, ont fait savoir qu'ils entendaient eux continuer le "combat" même en cas de validation par les Sages, notamment lors des manifestations traditionnelles du 1er-Mai.

Avec AFP