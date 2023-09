Le port de l’abaya, officiellement interdit dans les écoles. Le Conseil d’État vient de rendre sa décision sur le rappel à l’ordre du gouvernement. La plus haute juridiction administrative avait été saisie en urgence par l’association Action droits des musulmans. Cette dernière mettait en cause un possible risque de discrimination et d’atteinte aux droits.

Pas d’atteinte au droit au respect de la vie privée

Le Conseil d’État estime, de son côté, que l’interdiction de l’abaya « ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté de culte, au droit à l’éducation et au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ou au principe de non-discrimination ».

La rentrée scolaire de cette année 2023/2024 était marquée par l’attention portée par les autorités au respect de cette loi. Le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, avait rapporté près de 300 jeunes filles s’étant rendues à l’école vêtues de l’abaya. 67 d’entre elles avaient refusé de le retirer selon le ministre.