Le dernier épisode de Stranger Things fait décoller deux hits de Prince

Un dernier épisode qui a eu pour effet de mettre en avant deux chansons cultes de Prince.

C’est peut-être LA série que vous avez regardée pendant les vacances de Noël. Netflix diffusait l’ultime saison de Stranger Things. Les épisodes 5, 6 et 7 ont été dévoilés le 26 décembre 2025, avant la mise en ligne du dernier épisode, le huitième, le 1er janvier 2026 à partir de 2 heures du matin.

Un carton pour deux chansons de Prince en France

La série Stranger Things avait déjà, lors de la quatrième saison, remis au goût du jour la chanson de Kate Bush, Running Up That Hill. Pour le dernier épisode de la saison 5, qui dure plus de deux heures, les réalisateurs, les frères Duffer, ont décidé d’utiliser deux chansons emblématiques du chanteur Prince.

Attention Spoilers !

La première, When Doves Cry, est utilisée lorsque les héros fuient le Monde à l’envers. Le célèbre Purple Rain retentit quant à lui lors des adieux entre Mike et Eleven.

Les frères Duffer ont expliqué que c’est grâce au succès de la chanson de Kate Bush que les ayants droit musicaux ont accepté que Purple Rain soit utilisé dans ce dernier épisode.

Les deux tubes ont vu leurs écoutes en streaming augmenter respectivement de 181 % et 131 % en France. À l’échelle mondiale, ces deux classiques ont enregistré une hausse de plus de 200 % des écoutes en streaming. Un succès qui permet également de remettre en lumière l’un des artistes les plus talentueux du XXᵉ siècle, disparu en 2016.

