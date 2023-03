Le Digital Cleanup Day ou comment réduire son empreinte numérique

En 2025, 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre seront liées au numérique. Chaque année, au mois de mars, se déroule le Digital Cleanup Day dont l’objectif est de sensibiliser à l’empreinte environnementale du numérique.

Plusieurs leviers sont utilisés. D’abord, explique Julien Nora, de l’Institut numérique responsable, « on encourage à supprimer ses données stockées en ligne (mail, cloud, applications, etc…) ce qui permet d’alléger l’équipement et d’allonger sa durée de vie ». Faire durer un appareil plus longtemps peut aussi consister en l’achat de matériel de protection : coque, un écran de protection.

Il s’agit également de « sortir les équipements qui sont oubliés dans les placards et qui sont potentiellement réparables, réemployables ». Enfin, le Digital Cleanup Day tend aussi à développer le recyclage en informant sur les lieux où peuvent être déposés ses équipements. Car ce n’est pas l’utilisation mais leur fabrication qui pèse le plus sur l’environnement (80% des émissions).

L’an passé, plus de 430 000 personnes avaient participé à l’opération. 1927 To avaient été effacés et plus de 5 tonnes d’équipements collectés et recyclés.