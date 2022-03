Le Festival O'Tempo dévoile la programmation de la Scène VIBRATION !

Voici la liste des artistes locaux programmés les 26, 27 et 28 août prochain pour la nouvelle édition du festival O'Tempo à Boigny-sur-Bionne. Vous retrouverez Orpheum Black, créé en 2019, le groupe est né de l’alchimie entre 5 musiciens expérimentés du paysage orléanais. Amis depuis longtemps et ayant déjà partagé plusieurs plateaux auparavant, c’est au détour d’un projet annexe qu’ils se rencontrent musicalement et que la magie opère. Plus qu’un duo vocal, c’est une vraie alliance artistique qui eut lieu et qui signera, comme une évidence, le début d’Orpheum Black.

21 Juin le Duo : Un vent de fraîcheur mélodieuse et de couleurs vives souffle sur la musique pop pour en raviver joyeusement les braises ! Il nous vient des montagnes de La Clusaz, en Haute-Savoie, où Manon et Julien, que vous connaissez sous le nom de groupe 21 Juin Le Duo, sont revenus à l’essentiel après dix années passées dans le décor bétonné de la capitale.

Le Comptoir : voici un groupe de rap formé à Orléans, Le Comptoir présente à sa carte toutes sortes de cocktails détonants. Une musicalité originale permise par leur beatmaker aka le magicien Dood’z, le style du groupe passe du chill wave au banger psychédélique avec des passages acoustiques à la guitare. Composé de 5 membres, vous pouvez retrouver la touche personnelle de chacun d’entre eux au sein de leurs morceaux, laissant place à un univers peu sérieux mais jamais pris à la légère.