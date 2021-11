Réalisateur emblématique de L’Arme Fatale, Richard Donner est mort à l’âge de 91 ans au mois de juillet dernier. Un événement tragique survenu alors même qu’un cinquième volet de la célèbre saga de flics était en développement, plus de vingt ans après la sortie du dernier film au cinéma. Conséquence : le projet semblait définitivement enterré à Hollywood. Du moins, jusqu’à ce samedi soir 13 novembre.

Lors d’un événement à Londres, l’acteur Mel Gibson, qui incarne Martin Riggs à l’écran, a fait une grande annonce face au public : il y aura bel et bien un film L’Arme Fatale 5. Et autre bonne nouvelle : il en sera le réalisateur.

« L’homme qui a réalisé tous les films L’Arme Fatale, Richard Donner, était un grand homme. Il travaillait sur le scénario et il avait bien avancé dessus. Il m’a dit, un jour : ‘’écoute gamin, si je passe de l’autre côté, tu t’en occuperas’’. Je lui ai répondu de la fermer ! Mais, voilà, aujourd’hui, il n’est plus parmi nous. Il en a informé son épouse, le studio et le producteur. Alors oui, je réaliserai le cinquième film », a-t-il confié, comme pour respecter la dernière volonté de son ancien réalisateur (Tweet ci-dessous)

Selon plusieurs sources relayées par le site britannique The Sun, Mel Gibson reprendra également son personnage et donnera probablement la réplique à son ancien acolyte, à savoir l’acteur Donny Glover dans le rôle de Roger Murtaugh. Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée concernant le reste du casting ou encore le démarrage du tournage. Le film L’Arme Fatale 5 est toutefois attendu au cinéma courant 2022.

Pour rappel : chaque film L’Arme Fatale a généré environ 170 millions de dollars au box-office mondial.

Mel Gibson has just CONFIRMED there will be a Lethal Weapon 5 and he will be directing it. pic.twitter.com/8Z0mBYsr4D