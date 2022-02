Le Fleury Loiret Handball organise un forum de l’emploi

Si vous êtes à la recherche d’un emploi, ceci peut vous intéresser : le Fleury Loiret Handball propose ce jeudi 24 février « La griffe de l’emploi ! », un forum de l’emploi à Orléans.

Si l’événement est ouvert à tous, l’accent est mis sur la réussite féminine en entreprise et les parcours atypiques. Des conférences sont prévues sur différentes thématiques : handicap, artisanat et entrepreneuriat, métiers dits masculins, reconversion et formation, ou encore politique d’égalité professionnelle et secteur de l’informatique.

RDV au Palais des sports d’Orléans ce jeudi 24 février de 13h30 à 18h. Pass vaccinal et port du masque obligatoire.